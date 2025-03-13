Кого затронет индексация социальных пенсий и сколько составит прибавка

* Гражданам, которые никогда не работали или не заработали достаточно стажа для назначения трудовой пенсии. В 2025 году на пенсию по старости мужчины выходят в 68 лет, а женщины — в 63 года. В 2026 году эти возрастные рамки вырастут на год.

