Кого затронет индексация социальных пенсий и сколько составит прибавка

В России с 1 апреля рекордно вырастут социальные пенсии. Эти выплаты получают самые незащищенные категории граждан. В общей сложности индексация коснется примерно 4,2 млн человек. Средства на повышение выплат в бюджете уже заложены — на эти цели выделено около 85 млрд рублей. На сколько вырастут социальные пенсии — в материале «Газеты.Ru».
На сколько проиндексируют социальные пенсии.
В России индексация пенсий традиционно проходит в несколько этапов. Самая массовая, касающаяся страховых пенсий по старости, приходится на январь. С 1 апреля традиционно повышаются социальные пенсии. 7 марта постановление об их индексации подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Этот размер индексации рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год.
Индексация социальных пенсий в 2025 году значительно выше той, что была год назад. Напомним, в апреле 2024 года социальные пенсии выросли на 7,5%. При этом самая масштабная индексация социальных пенсий в РФ была зафиксирована в 2022 году: повышение выплат составило 19,46%.
Кому положены социальные пенсии.
Социальная пенсия в России назначается по старости, по инвалидности или по потере кормильца.
Социальная пенсия по старости положена:
* Гражданам, которые никогда не работали или не заработали достаточно стажа для назначения трудовой пенсии. В 2025 году на пенсию по старости мужчины выходят в 68 лет, а женщины — в 63 года. В 2026 году эти возрастные рамки вырастут на год.
Социальная пенсия по инвалидности назначается:
* детям-инвалидам,
Социальная пенсия по потере кормильца положена:
* Детям до 18 лет;
Апрельская индексация в размере 14,75% затронет и ряд других категорий граждан. Среди них:
* участники Великой Отечественной войны;
Как изменятся выплаты.
Как сообщил Михаил Мишустин, апрельская индексация затронет порядка 4,2 млн человек. На нее будет потрачено около 85 млрд рублей из бюджета Социального фонда.
Примерно такую же сумму будут получать малочисленные народы Севера (8822,91 рубля) и дети, потерявшие одного кормильца (8824,08 рубля).
Дети, лишившиеся обоих кормильцев, одинокой матери, а также те, чьи родители неизвестны, будут получать выплату в размере 17,65 тыс. рублей ежемесячно.
Также с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии инвалидам. После повышения суммы составят:
* инвалидам III группы — до 7,5 тыс. руб.;
Кому еще повысят пенсию в апреле.
Значительное повышение пенсии в апреле ждет пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет. При достижении этого возраста фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза.
Как рассказали в пресс-службе Социального фонда России, повышение пенсии производится со дня рождения пенсионера. При этом первая выплата повышенной пенсии поступает на следующий месяц после юбилея.
Для получения повышенной пенсии по достижении 80 лет не нужно писать заявлений: деньги пересчитываются и начисляются автоматически.
Как увеличить размер будущей пенсии.
Сегодня у граждан есть возможность напрямую влиять на размер своей будущей пенсии. Чтобы увеличить сумму пенсионных выплат в будущем, руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов рекомендует использовать все уровни пенсионной системы:
* Следить за своим базовым минимумом. Универсальный фундамент — это страховая пенсия от государства. Если работаете по найму, просто следите, чтобы ваши баллы и стаж были правильно учтены Социальным фондом России. Если вы самозанятый, пользуйтесь другими инструментами, так как сама логика формирования страховой пенсии создает ограничения для вашего будущего дохода. Например, за год можно купить ограниченное количество баллов и стажа по страховой пенсии.
Такие рекомендации позволят встретить пенсию с комфортной финансовой подушкой и обеспечить себе стабильное положение в будущем.