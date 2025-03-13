Иностранец пытался незаконно проникнуть в Омскую область в туалете электрички

Странное поведение иностранца было вызвано тем, что въезд на территорию РФ ему был запрещен — ранее он был судим за кражу. Игра в прятки с пограничниками закончилась для иностранца плохо — его убежище обнаружили. Теперь на него заведено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.