Иностранец пытался незаконно проникнуть в Омскую область в туалете электрички

В пограничном управлении ФСБ России по Омской области рассказали о попытке незаконного пересечения границы РФ. Житель Центральной Азии пытался пробраться на территорию Омской области в электропоезде. Чтобы не попасться на глаза пограничникам на железнодорожном пункте пропуска в Исилькуле, он спрятался в вагонном туалете.
Странное поведение иностранца было вызвано тем, что въезд на территорию РФ ему был запрещен — ранее он был судим за кражу. Игра в прятки с пограничниками закончилась для иностранца плохо — его убежище обнаружили. Теперь на него заведено еще одно уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Ранее мы писали о новом законе Омской области в отношении мигрантов. Он вступил в силу с 1 марта.