Симферопольцы живут в самых маленьких квартирах в Крыму

Жители Симферополя меньше всех обеспечены жильем. Об этом сообщила в эфире «Радио Крым» коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова.
«18 квадратных метров на человека при известной норме в 33 и в 36, которую мы должны достичь по задаче президента. Потребность в жилье есть», — отметила Плотникова.
Это самый низкий показатель обеспеченности квадратными метрами по всей республике. Надо отметить, что малометражки, в основном, покупают на полуострове возле моря. Но вот в крымской столице история другая.