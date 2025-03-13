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Симферопольцы живут в самых маленьких квартирах в Крыму

Меньше всех жильем в Крыму обеспечены жители Симферополя.

Источник: Комсомольская правда

Жители Симферополя меньше всех обеспечены жильем. Об этом сообщила в эфире «Радио Крым» коммерческий директор строительной компании Дарья Плотникова.

«18 квадратных метров на человека при известной норме в 33 и в 36, которую мы должны достичь по задаче президента. Потребность в жилье есть», — отметила Плотникова.

Это самый низкий показатель обеспеченности квадратными метрами по всей республике. Надо отметить, что малометражки, в основном, покупают на полуострове возле моря. Но вот в крымской столице история другая.