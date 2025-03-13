В Черняховске из-за съёмок фильма несколько дней будут поочерёдно перекрывать несколько улиц

В Черняховске из-за съёмок фильма с 15 по 19 марта будут поочерёдно перекрывать несколько улиц. Об этом сообщается в телеграм-канале Фестивальной дирекции.
Работа над фильмом будет вестись в разных локациях города. Предварительные часы съёмки — с 07:30 до 23:00. Запланировано введение следующих ограничений:
15 марта — полное перекрытие улиц: Тоннельная, Садовая, Суворова, Театральная;
16 марта — перекрытие улиц: Пионерская, переулок Суворова, Тоннельная, Суворова и прилегающие к ним;
17 марта — перекрытие улиц: Пионерская, Калинина, Госпитальная и другие;
18 марта — перекрытие улиц: Пионерская, Калинина, Госпитальная, Тоннельная и другие;
19 марта — перекрытие улиц: вокруг водонапорной башни на улице Гагарина, переулок Суворова.
Водителей просят не парковать свои машины на указанных улицах.
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