Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию

По словам парламентария, количество мигрантов в стране превысило «критическую массу». Он добавил, что по данным Росстата, прирост приезжих мигрантов по итогам 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он был 599 тысяч человек.