На Ростовской АЭС пройдут практику 400 студентов

— Ростовская АЭС, как и вся отрасль, очень заинтересована в притоке новых кадров. Для этого формируются условия, позволяющие развивать диалог практиков и действующих экспертов с учащимися. В прошлом году на площадке самой южной АЭС России прошли производственную практику около 400 студентов. Большинство ребят — из Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ. Но также широко представлены и другие вузы, готовящие специалистов для атомной энергетики и отрасли в целом — из Москвы, Севастополя, Томска, Казани, Саратова. На практику мы приглашаем всех, на работу — лучших, — отметил заместитель директора по управлению персоналом атомной станции Михаил Рябышев.