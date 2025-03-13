На Ростовской АЭС пройдут практику 400 студентов

В Волгодонске стартовала практика для студентов энергетических вузов страны. Ожидается, что в ней примут участие не менее 400 практикантов из ведущих профильных вузов страны. При этом большая часть — это студенты НИЯУ МИФИ.
Будущие атомщики смогут познакомиться со своим подразделением и наставниками, и начнут погружаться в специфику будущей профессии. А в первые дни пребывания на производстве их ждет познавательная экскурсия.
— Ростовская АЭС, как и вся отрасль, очень заинтересована в притоке новых кадров. Для этого формируются условия, позволяющие развивать диалог практиков и действующих экспертов с учащимися. В прошлом году на площадке самой южной АЭС России прошли производственную практику около 400 студентов. Большинство ребят — из Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ. Но также широко представлены и другие вузы, готовящие специалистов для атомной энергетики и отрасли в целом — из Москвы, Севастополя, Томска, Казани, Саратова. На практику мы приглашаем всех, на работу — лучших, — отметил заместитель директора по управлению персоналом атомной станции Михаил Рябышев.
На предприятии один из самых молодых коллективов в концерне Росэнергоатом. Средний возраст работников здесь составляет 40 лет. Поэтому передаче новому персоналу знаний и навыков от опытных специалистов уделяется большое внимание. А на атомной станции активно функционирует система наставничества, охватывающая как молодых специалистов, так и студентов, проходящих практику.
НАША СПРАВКА.
В 2025 году был запущен национальный проект «Кадры», направленный на обеспечение экономики квалифицированными специалистами. Ежегодно будет создаваться и обновляться пятилетний прогноз потребностей экономики в кадрах, который станет основой для распределения бюджетных мест в университетах и колледжах. В настоящее время дефицит высококвалифицированных работников в России оценивается примерно в 1,5 миллиона человек. Национальный проект «Кадры» призван организовать профессиональное обучение в строгом соответствии с требованиями экономики, учитывая развитие науки и технологий.