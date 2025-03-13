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Первый автомобильный тоннель планируют построить в Минске

В Минске собираются построить первый автомобильный тоннель.

Источник: Комсомольская правда

Первый автомобильный тоннель планируют построить в Минске. Информация опубликована в официальном телеграм-канале блогера и краеведа Дениса Блища.

Он заметил, что с понедельника, 10 марта, началось общественное обсуждение проекта реконструкции района улицы Орловской, где стали заметны некоторые изменения.

— Бросается в глаза круговой перекресток в месте перехода Старовиленского тракта через второе кольцо, — акцентировал внимание Денис Блищ.

Он добавил, что следует обратить внимание и на то, что на плане, как можно предположить, прорисован автомобильный тоннель под ним. Планы были размещены на официальном сайте Центрального района.

В Минске собираются построить первый автомобильный тоннель. Фото: телеграм-канал Дениса Блища.

Согласно опубликованному плану, автомобильная дорога нырнет в тоннель перед Долгиновским трактом (если ехать со стороны Бангалор), а выйдет на поверхность за улицей Нововиленской.

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