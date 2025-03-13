Из организма казахстанки извлекли гигантский камень

Врачи подчеркивают, что камни в желчном пузыре могут долгое время не давать о себе знать, но в любой момент вызвать острый холецистит (воспаление желчного пузыря), закупорку желчных протоков, желтуху, холангит, панкреатит и даже перфорацию желчного пузыря, что представляет серьезную угрозу для жизни. Фото и видео пресс-службы многопрофильной городской больницы Медики призвали не игнорировать такие симптомы, как боли в правом подреберье, горечь во рту, тошноту, особенно после еды, и своевременно обращаться за медицинской помощью.