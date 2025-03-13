Из организма казахстанки извлекли гигантский камень

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи поступила 58-летняя женщина с сильной болью в верхней части живота.
«Помимо боли, у пациентки наблюдались тошнота, горечью во рту и общее недомогание. Симптомы появились после жирной и жареной пищи и не проходили целые сутки. Обследование выявило желчнокаменную болезнь. Врачи приняли решение о срочной операции», — сообщили в пресс-службе больницы.
Операция, которую провели хирурги Алексей Дрюпин и Жамшид Умурзаков, а также анестезиолог Альбина Абышева, длилась полтора часа и завершилась успешно. Из желчного пузыря пациентки врачи удалили несколько камней, один из них достиг размера куриного яйца.
«Тяжелых осложнений удалось избежать. Сейчас пациентка идет на поправку», — добавили в медучреждении.
Врачи подчеркивают, что камни в желчном пузыре могут долгое время не давать о себе знать, но в любой момент вызвать острый холецистит (воспаление желчного пузыря), закупорку желчных протоков, желтуху, холангит, панкреатит и даже перфорацию желчного пузыря, что представляет серьезную угрозу для жизни. Фото и видео пресс-службы многопрофильной городской больницы Медики призвали не игнорировать такие симптомы, как боли в правом подреберье, горечь во рту, тошноту, особенно после еды, и своевременно обращаться за медицинской помощью.