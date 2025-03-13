VK и «буше» запустили «котовыпечку»

Мы искали идеальную текстуру — чтобы булочка была пушистой, как котенок, и нежной, как утренний сон. Работали над формой — ведь батониться надо правильно! Меня вдохновил мой любимый кот Кокос. Он так мило спит, что его просто хочется съесть! Так что теперь вы можете съесть булочку-котика, а Кокос останется в безопасности. Батониться можно по-разному, но главное — со вкусом.