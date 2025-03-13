VK и «буше» запустили «котовыпечку»

VK и сеть кафе и кондитерских «буше» выпустили уникальные булочки, созданные по мотивам маскота VK, рыжего кота Персика. Так коллаборация решила обыграть действо, когда коты лениво и вкусно отдыхают — «батонятся».
«Котобатоны», именно так знаменуют хлебобулочные изделия, повторяют форму котов в позе, напоминающей буханку. Лейтмотивом для изделий стал любимый формат кошачьего отдыха, когда пушистые питомцы в процессе своего «ничегонеделания» часто принимают форму батона, лежа с поджатыми лапками.
По словам шеф-кондитера «буше» Анастасии Марусовой, на создание уникальной коллекции выпечки ушли 1 месяц экспериментов, 12 замесов теста, 10 вариантов рецептуры и 7 пробных выпечек.
Мы искали идеальную текстуру — чтобы булочка была пушистой, как котенок, и нежной, как утренний сон. Работали над формой — ведь батониться надо правильно! Меня вдохновил мой любимый кот Кокос. Он так мило спит, что его просто хочется съесть! Так что теперь вы можете съесть булочку-котика, а Кокос останется в безопасности. Батониться можно по-разному, но главное — со вкусом.
Эксклюзивные булочки можно найти в пяти точках сети в северной столице (наб. канала Грибоедова, 18−20, ул. Восстания, д.10; Малая Морская ул., д. 7; Разъезжая ул., д. 13; Невский пр-т, д. 114−116) и в одном кафе Москвы (Театральный пр-д, д. 5, стр. 1).
В этих же кофейнях посетители найдут специальные стикеры с кошками, вдохновленные популярными авторами VK Сообществ.
Напомним, до 20 марта продолжается челлендж от VK и «буше» в формате клипов с хештегом #забатонимся. Три самых вдохновляющих пушистых любимца станут прототипами хлебобулочного лимитированного «котодропа».