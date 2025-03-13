Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

«Технополис Москва — это крупнейшая особая экономическая зона в стране, где реализуется ряд ключевых направлений технологической независимости России. В частности, в Зеленограде реализуются проекты в области фармацевтики и микроэлектроники. Сейчас мы также развиваем ещё одно важное направление — фотонику. По поручению президента России строится завод по производству фотонных интегральных систем. Здание уже построено, оборудование поставляется, идут пусконаладочные работы. Надеюсь, что до конца года здесь будет запущена уникальная для нашей страны продукция», — сообщил мэр Москвы в Telegram-канале.