Собянин объявил о завершении строительства Московского центра фотоники

В столице завершились основные строительные работы в Московском центре фотоники. Он расположен в Зеленограде, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».
Сергей Собянин посетил новые высокотехнологичные предприятия столицы. Здесь же идёт строительство центра фотошаблонов.
«Технополис Москва — это крупнейшая особая экономическая зона в стране, где реализуется ряд ключевых направлений технологической независимости России. В частности, в Зеленограде реализуются проекты в области фармацевтики и микроэлектроники. Сейчас мы также развиваем ещё одно важное направление — фотонику. По поручению президента России строится завод по производству фотонных интегральных систем. Здание уже построено, оборудование поставляется, идут пусконаладочные работы. Надеюсь, что до конца года здесь будет запущена уникальная для нашей страны продукция», — сообщил мэр Москвы в Telegram-канале.
Московский центр фотоники — это проект, который реализуется по поручению Президента России. Он имеет федеральное значение и осуществляется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Площадь центра составляет 26,7 тысячи квадратных метров. Основной продукцией компании будут фотонные интегральные схемы (ФИС). Производственные мощности центра позволят выпускать до 100 тысяч изделий в год.
В трансиверах используются ФИС, которые обеспечивают передачу данных на скорости более 100 гигабит в секунду, при этом потребляя в 10 раз меньше энергии. Благодаря этим компонентам можно создавать устройства, которые будут в 20 раз компактнее существующих аналогов.
В рамках развития территории «Алабушево» планируется строительство нового объекта — центра фотошаблонов. Площадь центра составит 14,5 тыс. кв. м. На производстве будет создано около 300 новых рабочих мест. Ключевая цель работы центра — изготовление фотошаблонов, применяемых в процессе создания интегральных микросхем. Производственные ресурсы центра позволяют выпускать до 5500 фотошаблонов ежегодно.
Ранее Собянин рассказал, что на участке Московского скоростного диаметра на пересечении с ул. Бакинская приступили к строительству тоннеля протяженностью 58 метров.