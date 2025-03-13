Прокуратура обжаловала приговор новосибирскому учёному Кабову

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Советским районным судом Новосибирска ученому-физику, заведующему лабораторией Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Олегу Кабову. Об этом сообщил адвокат ученого, Геннадий Шишебаров, в своем Telegram-канале.
По словам адвоката, государственный обвинитель Я. К. Кузьмина подала апелляционное представление с просьбой отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение.
Напомним, в феврале 2025 года Олег Кабов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в научных проектах в области теплофизики сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал ученого выплатить 7,218 млн рублей ущерба.
Кабов был признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Адвокат ученого заявил, что защита представит свою позицию по апелляции прокуратуры позднее. Таким образом, судебный процесс в отношении новосибирского ученого продолжается.