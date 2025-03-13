Прокуратура обжаловала приговор новосибирскому учёному Кабову

Напомним, в феврале 2025 года Олег Кабов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в научных проектах в области теплофизики сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал ученого выплатить 7,218 млн рублей ущерба.