Созданы импортозамещающие катализаторы для получения полезных кислот

«За два года совместных исследований российско-индийская научная группа разработала линейку катализаторов для получения высокомаржинальных продуктов. В частности, химики ТГУ создали технологию превращения глюкозы в глюконовую кислоту. Достоинство нового подхода в том, что он позволяет получать чистый продукт, который не придется отделять от побочных примесей», — сказано в сообщении.