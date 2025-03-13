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«Несоблюдение дезинфекции игрового оборудования и условий хранение продуктов». Эпидемиологи нашли нарушения при проверке детских развлекательных центров в ТЦ Минска

Санэпидслужба заявила о нарушениях, проверив детские центры в крупных ТЦ Минска.

Источник: Комсомольская правда

Санэпидслужба заявила о нарушениях, проверив детские центры в крупных ТЦ Минска. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В сообщении сказано, что эпидемиологи в феврале 2025 года проверили 13 детских развлекательных центров из 20 работающих на базе крупных ТЦ в Минске.

«Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 10 центрах (в 77% обследованных объектах)», — говорится в сообщении.

Согласно информации, типичными нарушениями для указанных площадок являются несоблюдение требований к обработке игрового оборудования и дезинфекции. Также называются неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений, инвентаря, оборудования.

В пресс-службе добавили, что детские развлекательные центры могут осуществлять услуги общепита для посетителей. Так, в числе нарушений в сфере общественного питания были найдены следующие: несоблюдение условий хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов, отсутствие медсправок о состоянии здоровья, в которых есть отметки о прохождении гигиенического обучения.

Тем временем в Могилеве дедушка и его внучка погибли на пожаре в жилом доме: «Во дворе были мать и отец погибшей, которые смогли покинуть горящий дом».

Ранее мы писали, что белорусские вузы объявили об открытии новых специальностей в 2025 году: «Международная экономика и торговля», «Сверхвысокочастотные системы», «Интеллектуальная электроника».