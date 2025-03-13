«Несоблюдение дезинфекции игрового оборудования и условий хранение продуктов». Эпидемиологи нашли нарушения при проверке детских развлекательных центров в ТЦ Минска

В пресс-службе добавили, что детские развлекательные центры могут осуществлять услуги общепита для посетителей. Так, в числе нарушений в сфере общественного питания были найдены следующие: несоблюдение условий хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов, отсутствие медсправок о состоянии здоровья, в которых есть отметки о прохождении гигиенического обучения.