Жителей Перми предупреждают о загрязненной родниковой воде

В Городской администрации пермяков предупреждают, что в период таяния снега и паводков не следует пить воду из родников.
«В период снеготаяния и паводка родники еще больше подвержены антропогенному воздействию. С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — уточнили в мэрии.
Также рекомендуется владельцам земельных участков, расположенных в зонах, подверженных затоплениям и подтоплениям, принять меры для предотвращения накопления отходов, химикатов и других опасных веществ, чтобы избежать возможных негативных последствий.