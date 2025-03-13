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Жителей Перми предупреждают о загрязненной родниковой воде

В администрации Перми рекомендуют воздержаться от употребления воды весной.

Источник: AP 2024

В Городской администрации пермяков предупреждают, что в период таяния снега и паводков не следует пить воду из родников.

«В период снеготаяния и паводка родники еще больше подвержены антропогенному воздействию. С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — уточнили в мэрии.

Также рекомендуется владельцам земельных участков, расположенных в зонах, подверженных затоплениям и подтоплениям, принять меры для предотвращения накопления отходов, химикатов и других опасных веществ, чтобы избежать возможных негативных последствий.