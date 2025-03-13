Жителей Перми предупреждают о загрязненной родниковой воде

«В период снеготаяния и паводка родники еще больше подвержены антропогенному воздействию. С талыми водами в родники поступают химические, органические и биологические загрязнения. Таким образом, в настоящее время использование воды из открытых водоисточников для питьевых нужд и приготовления пищи создает риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии», — уточнили в мэрии.