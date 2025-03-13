Омских чиновников и депутата наградили золотыми медалями

Аналогичную медаль получил также председатель комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета и член президиума профсоюза работников жизнеобеспечения Омской области Сергей Фролов — за активную общественную деятельность. Ранее Фролов занимал должности первого заместителя мэра города Омска и заместителя председателя правительства Омской области.