Омских чиновников и депутата наградили золотыми медалями

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О награждении государственными наградами Омской области». Почетных званий удостоены сразу несколько человек.
Золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» награжден министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа — за успехи в развитии сельскохозяйственного производства.
Аналогичную медаль получил также председатель комитета по вопросам ЖКХ Омского городского совета и член президиума профсоюза работников жизнеобеспечения Омской области Сергей Фролов — за активную общественную деятельность. Ранее Фролов занимал должности первого заместителя мэра города Омска и заместителя председателя правительства Омской области.
Еще один награжденный — действующий первый заместитель мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Омской области».