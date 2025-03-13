На Южном Урале в 2024 году смертность превысила рождаемость в 1,5 раза

По данным Челябинскстата, в Челябинской области по итогам 2024 года количество умерших жителей в полтора раза превысило число новорожденных.
В регионе за минувший год родилось примерно 29 тысяч детей, что на 4% меньше по сравнению с 2023 годом. Основной прирост рождаемости пришелся на июль, когда на свет появилось свыше 2,7 тысячи младенцев.
В то же время число умерших увеличилось на 6% и составило более 46 тысяч человек. Наиболее высокая смертность наблюдалась в январе, когда в первый месяц года ушли из жизни свыше 4,6 тысячи жителей.
Естественная убыль населения составила 17 тысяч 125 человек, в то время как в 2023 году этот показатель равнялся 13 тысячам 177. Также в регионе наблюдается снижение количества зарегистрированных браков и разводов — на 5%. В прошлое году было оформлено более 22 тысяч новых союзов, а число разводов уменьшилось до 16,2 тысяч.