На Южном Урале в 2024 году смертность превысила рождаемость в 1,5 раза

Естественная убыль населения составила 17 тысяч 125 человек, в то время как в 2023 году этот показатель равнялся 13 тысячам 177. Также в регионе наблюдается снижение количества зарегистрированных браков и разводов — на 5%. В прошлое году было оформлено более 22 тысяч новых союзов, а число разводов уменьшилось до 16,2 тысяч.