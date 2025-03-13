Детеныша нильских крыланов показали в Ленинградском зоопарке

В конце 2024 года в Ленинградском зоопарке родился детёныш нильских крыланов. Пока определить пол маленького крылана невозможно — это удастся сделать лишь тогда, когда он станет независимым от матери. Даже фотографирование малыша представляет собой непростую задачу.