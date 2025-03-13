12-летняя девочка из башкирского села едва не лишилась пальца

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что подобные случаи происходят нередко. Дети и подростки часто надевают на пальцы кольца, подшипники или другие металлические предметы, которые впоследствии не могут снять. Спасатели предупреждают: если не получается освободить палец самостоятельно, нужно сразу обращаться за помощью.