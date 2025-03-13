12-летняя девочка из башкирского села едва не лишилась пальца

В селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии сотрудники экстренной службы помогли 12-летней девочке, которая не смогла самостоятельно снять с пальца подшипник. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Подросток сначала пыталась освободить палец сама, затем попробовали помочь родители, но ничего не вышло. В итоге семья вызвала спасателей. К моменту прибытия специалистов палец уже сильно опух, и ситуация рисковала стать опасной для здоровья ребенка.
МЧСники воспользовались специальным слесарным инструментом и аккуратно сняли подшипник. Медицинская помощь девочке не потребовалась.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что подобные случаи происходят нередко. Дети и подростки часто надевают на пальцы кольца, подшипники или другие металлические предметы, которые впоследствии не могут снять. Спасатели предупреждают: если не получается освободить палец самостоятельно, нужно сразу обращаться за помощью.
— Иначе это может привести к серьезным последствиям для здоровья, — предостерегают в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.