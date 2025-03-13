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Задымление трассы от пожара в Ростовской области объяснили плановыми выжиганиями

В МЧС Ростовской области объяснили ландшафтный пожар в районе станицы Багаевской.

Источник: Комсомольская правда

Днем 13 марта водители Ростовской области сообщили в социальных сетях о ландшафтном в районе станицы Багаевской. Очевидцы заявили, что сухая трава горит вблизи трассы Ростов-на-Дону — Волгодонск, и из-за этого местами ухудшается видимость на дороге.

Некоторые, по словам жителей Дона, якобы побоялись ехать сквозь дымную пелену и вынуждены были развернуться.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области пояснили, что горение должно быть связано с контролируемым палом сухой растительности. Всего в указанном районе сегодня планировали выполнить 10 плановых выжиганий.