Задымление трассы от пожара в Ростовской области объяснили плановыми выжиганиями

Днем 13 марта водители Ростовской области сообщили в социальных сетях о ландшафтном в районе станицы Багаевской. Очевидцы заявили, что сухая трава горит вблизи трассы Ростов-на-Дону — Волгодонск, и из-за этого местами ухудшается видимость на дороге.
Некоторые, по словам жителей Дона, якобы побоялись ехать сквозь дымную пелену и вынуждены были развернуться.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области пояснили, что горение должно быть связано с контролируемым палом сухой растительности. Всего в указанном районе сегодня планировали выполнить 10 плановых выжиганий.