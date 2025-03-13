Ограничения на посещение лесов введены в 57 районах Беларуси, в двух — запреты

Запреты на посещение лесов сохраняются в Столинском районе Брестской области и Петриковском районе Гомельской области.
Ограничения введены в Ганцевичском, Дрогичинском, Каменецком, Лунинецком районах Брестской области, Жлобинском, Мозырском, Октябрьском, Рогачевском районах Гомельской области.
Свободными для посещения остаются Гродненский, Зельвенский, Слонимский районы Гродненской области, Березинский, Воложинский, Крупский, Любанский и Червенский районы Минской области, а также Круглянский, Мстиславский и Шкловский районы Могилевской области и вся территория витебского региона. Леса всех остальных районов ограничены для посещения.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.