«Белгоспищепром» объяснил, почему оливковое масло покупают чаще рапсового

Сообщается, что рапсовое масло богато содержанием омега-3, омега-6, омега-9 жирными кислотами. Оно является уникальным продуктом по своему составу. Кроме того, по своему положительному влиянию на организм оно не уступает оливковому. Однако именно оливковое масло чаще выбирают покупатели. Белонович заметила, что это случилось из-за грамотных действий маркетологов европейских стран-производителей в 80-е годы. Речь идет про Италию и Испанию. Она пояснила, что именно они смогли убедить целевую аудиторию в ценных качествах данного масла.