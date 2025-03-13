«Белгоспищепром» объяснил, почему оливковое масло покупают чаще рапсового. Подробности сообщила БелТА заместитель начальника управления — начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Елена Белонович.
Сообщается, что рапсовое масло богато содержанием омега-3, омега-6, омега-9 жирными кислотами. Оно является уникальным продуктом по своему составу. Кроме того, по своему положительному влиянию на организм оно не уступает оливковому. Однако именно оливковое масло чаще выбирают покупатели. Белонович заметила, что это случилось из-за грамотных действий маркетологов европейских стран-производителей в 80-е годы. Речь идет про Италию и Испанию. Она пояснила, что именно они смогли убедить целевую аудиторию в ценных качествах данного масла.
— Считаю, что особенно ценно то масло, какое выращено на твоей земле. Оно гарантированно качественное и натуральное, ему и следует отдавать приоритет, — обратила внимание представитель «Белгоспищепрома».
Она добавила, что ценовой диапазон растительного масла на полках белорусских магазинов сегодня очень разнообразный: от 4 до 40 рублей. Белонович акцентировала внимание на том, что представлены разные производители, однако главным поставщиком подсолнечного масла является Россия. Что касается оливкового, то оно завозится итальянского и испанского выпуска, а рапсовое масло белорусского производства.
Ранее белорусский онколог Красный посоветовал рапсовое масло для профилактики рака.
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