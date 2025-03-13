В Омской области сельским медикам до 50 тысяч подняли выплаты

В Омкой области существенно подняли размер социальных выплат для медиков, работающих в ЦРБ, расположенных в селах с населением до 50 тысяч жителей. О принятом решении в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отныне врачи таких больниц будут получать выплату в 50 000 рублей. У среднего медицинского персонала размер доплаты увеличится до 30 000 рублей.
Ранее их размер зависел от того, где именно работает медик: в стационаре или в поликлинике. Кроме того, суммы были значительно меньше. Врачи получали выплаты в размере от 14, 5 до 18, 5 тысяч рублей. Медсестры — от 6, 5 до 8 тысяч.
В новом размере медики начнут получать доплаты уже с 1 апреля.