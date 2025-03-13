В Омской области сельским медикам до 50 тысяч подняли выплаты

Ранее их размер зависел от того, где именно работает медик: в стационаре или в поликлинике. Кроме того, суммы были значительно меньше. Врачи получали выплаты в размере от 14, 5 до 18, 5 тысяч рублей. Медсестры — от 6, 5 до 8 тысяч.