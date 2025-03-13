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В Пермском крае запустят беспилотники для контроля уровня воды в реках региона

Прикамье готовится к прохождению весеннего половодья.

Источник: Комсомольская правда

В Перми краевое правительство рассмотрело подготовку к прохождению весеннего половодья этого года. Глава региона Дмитрий Махонин отметил важность готовности оперативных служб с учетом риска возможного подтопления населенных пунктов региона.

В этом году активное таяние снега начнется значительно раньше. Начало весеннего половодья ждут 10—15 апреля в южных и центральных частях Прикамья, в северных — в третьей декаде апреля и первых числах мая. Запасы воды в снежном покрове составляют 90−130% от нормы.

По информации краевого Минприроды, в зону вероятного риска подтопления входят Кудымкарский, Кунгурский, Краснокамский, Карагайский, Пермский и Чусовской округа, а при неблагоприятном сценарии в их число также войдут: Гайнский, Березниковский, Александровский, Красновишерский, Чердынский и Чернушинский округа.

Для предотвращения возможных ЧС в Прикамье проводят ледорезные работы и чернение снега, установят временные водомерные приборы. В зоны подтопления входят 104 населенных пункта в 30 муниципальных территориях. Для их защиты на 114 км провели берегоукрепление и построили несколько защитных дамб.

И.о. министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов дополнил, для своевременного реагирования сформировали группировку из 9 784 человек личного состава, 2 016 единиц техники и 149 плавательных средств на воздушной подушке.

Для контроля за уровнем воды в водоемах Пермского края применят 25 беспилотных летательных аппаратов.