В Пермском крае запустят беспилотники для контроля уровня воды в реках региона

В этом году активное таяние снега начнется значительно раньше. Начало весеннего половодья ждут 10—15 апреля в южных и центральных частях Прикамья, в северных — в третьей декаде апреля и первых числах мая. Запасы воды в снежном покрове составляют 90−130% от нормы.