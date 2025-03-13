В шести районах Воронежской области увеличилась рождаемость

Тем не менее региональный министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина отметила и противоположную тенденцию. В Новоусманском районе в 2024 году население выросло на 10,3 процента. Это лидер. Но стало больше жителей и в Рамонском и Богучарском районах, а также в Воронеже.