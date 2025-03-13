В шести районах Воронежской области увеличилась рождаемость

В Воронеже и в шести районах Воронежской области в 2024 году зафиксировали увеличение рождаемости. Об этом сообщили на совещании в региональном правительстве. На нем обсуждали социально-экономическое развитие районов и задачи улучшения демографической ситуации.
При этом в целом, по данным регионального министра экономического развития Людмилы Запорожцевой, в 2024 году население Воронежской области уменьшилось на 12,9 тысячи человек и составило 2,3 млн жителей.
Тем не менее региональный министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина отметила и противоположную тенденцию. В Новоусманском районе в 2024 году население выросло на 10,3 процента. Это лидер. Но стало больше жителей и в Рамонском и Богучарском районах, а также в Воронеже.
Еще три района, где повысилась рождаемость, на совещании не назвали. Всего в 2024 году в Воронежской области на свет появились почти 16 тысяч детей.