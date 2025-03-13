Воронежцев ждет целая неделя магнитных бурь

Предстоящую неделю метеочувствительным воронежцам придется несладко. Земли достиг очередной залп с Солнца, вызвавший затяжную магнитную бурю.
Если верить прогнозам синоптиков, то она продлится с 13 по 19 марта. Интенсивность геомагнитных возмущений будет составлять от 3 до 5 баллов из 9 возможных.
Самыми тяжелыми окажутся 18 и 19 марта, когда буря достигнет своего пика. После этого интенсивность пойдет на спад.
В такие дни чувствительным к геомагнитной обстановке людям лучше не планировать ничего сложного или ответственного, больше отдыхать и следить за своим здоровьем.