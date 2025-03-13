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Воронежцев ждет целая неделя магнитных бурь

Они продлятся до 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящую неделю метеочувствительным воронежцам придется несладко. Земли достиг очередной залп с Солнца, вызвавший затяжную магнитную бурю.

Если верить прогнозам синоптиков, то она продлится с 13 по 19 марта. Интенсивность геомагнитных возмущений будет составлять от 3 до 5 баллов из 9 возможных.

Самыми тяжелыми окажутся 18 и 19 марта, когда буря достигнет своего пика. После этого интенсивность пойдет на спад.

В такие дни чувствительным к геомагнитной обстановке людям лучше не планировать ничего сложного или ответственного, больше отдыхать и следить за своим здоровьем.