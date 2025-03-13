Житель Уфы умер через два месяца после посещения стоматологической клиники

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти мужчины после посещения стоматологической клиники в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
По данным СК, мужчина обратился в клинику в минувшем декабре. После визита ему стало плохо, а назначенное лечение не принесло положительных результатов. В прошлом месяце мужчина умер.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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