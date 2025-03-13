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В Омске на неопределенный срок откладывается строительство платного моста через Омь

По планам оно должно было начаться уже в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на неопределенный срок откладывается строительство первого платного моста через Омь. Напомним, оно должно было начаться уже в этом году в рамках частно-государственного партнерства. Подрядчиком выступила компания «ИФР-Омь».

Однако, как стало известно, строительство пока откладывается на неопределенный срок. Причина — слишком высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Для того, чтобы начать строительство, инвестору нужен кредит.

«Без банковских денег там не обойтись, а банковские деньги дорогие. Из 2 млрд только 300 млн — это средства бюджета. Остальное — деньги инвестора. Их нужно сначала вложить, а потом отбивать за счет платности моста», — пояснил вице-губернатор Динар Курманов в эфире «12 канала».

По словам Курманова, строительство начнется, когда ключевая ставка Центробанка снизится для приемлемых для инвестора размеров.