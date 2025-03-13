В Самаре назвали имени пяти финалистов конкурса «Учитель года-2025»

В Самаре состоялся финал областного конкурса «Учитель года-2025». В этом году он проводится уже в 35-й раз. Всего в нем приняли участие более 850 учителей региона, рассказали в министерстве образования Самарской области.
— В финал вышли пять педагогов, — следует из пресс-релиза министерства.
Финалистами областного конкурса стали учитель информатики и физики из Безенчука Надежда Косарева, учитель начальных классов из Новосемейкина Анастасия Ефимова, учитель химии и биологии из Смышляевки Галина Орлова и учителя русского языка и литературы из Самары Юлия Пальчик (школа № 139) и Марина Собачкина (школа № 68). Кто из них станет победителем конкурса «Учитель года-2025», объявят в апреле.