Песков высказался о военной форме Путина

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
«По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму», — сказал Песков в эфире «Первого канала».
«Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся», — добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.