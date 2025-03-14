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Кроссворд на 14 марта 2025

14 марта отмечаем день рождения одного из самых известных ученых в истории, Альберта Эйнштейна, чьи идеи изменили мир. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить основные этапы жизни и научные достижения великого ученого.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.