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В Уфимском районе в аварии с грузовиком разбился насмерть водитель иномарки

На Западном обходе Уфы в ДТП с грузовиком погиб водитель Renault Kaptur.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 13 марта, на 21 километре автодороги Западный обход города Уфы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Согласно предварительным данным, 72-летний водитель Renault Kaptur на перекрестке не уступил дорогу грузовику Scania, что привело к столкновению. В результате происшествия водитель «Рено» скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Его 72-летняя пассажирку госпитализировали с травмами.

На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются.

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