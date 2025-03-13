Замглавы ГУ МЧС Курской области полковник Припута снят с должности после проверки

Заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области полковник Леонид Припута был снят с должности после инспекторской проверки. Источник РИА Новости сообщил, что он значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупции. Сообщается, что он мог быть уволен из-за плохого состояния защитных сооружений и убежищ, выявленного после вторжения в Курскую область сил ВСУ в августе 2024 года. Ранее стало известно о возбуждении дела о мошенничестве в рамках контракта на изготовление противотанковых заграждений — так называемых «зубов дракона» в Курской области.