Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Башкирии взлетели цены на картофель, бананы и свеклу

В Башкирии подорожали картофель, бананы и свекла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали картофель, бананы и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 марта килограмм картофеля подорожал на 2,82%. На этой неделе средняя цена составила 56,57 рублей. Также жителям республики на 1,89% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 171,69 рубля) и на 1,77% за столовую свеклу (46,04 рубля).

Однако на этой неделе на 14,33% подешевели огурцы (средняя цена — 218,61 рубля), на 2,37% — яблоки (127,49 рубля), на 1,29% — куриные яйца (93,96 рублей).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.