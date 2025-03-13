За неделю в Башкирии взлетели цены на картофель, бананы и свеклу

В Башкирии за неделю подорожали картофель, бананы и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 3 по 10 марта килограмм картофеля подорожал на 2,82%. На этой неделе средняя цена составила 56,57 рублей. Также жителям республики на 1,89% больше придется отдать за бананы (средняя цена — 171,69 рубля) и на 1,77% за столовую свеклу (46,04 рубля).
Однако на этой неделе на 14,33% подешевели огурцы (средняя цена — 218,61 рубля), на 2,37% — яблоки (127,49 рубля), на 1,29% — куриные яйца (93,96 рублей).
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