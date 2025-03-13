Из Ростова танкистам на донецком направлении отправили полиэтиленовую пленку

— Часто задают вопрос: для чего она нужна нашим ребятам на СВО? Помимо очевидных целей, о которых я уже говорил много раз — накрыть технику, простелить окоп или блиндаж, есть и масса других полезных применений. Во-первых, полиэтиленовая пленка обладает водоотталкивающими свойствами. Таким образом, из нее можно сделать хороший навес, который защитит от дождя и снега. Во-вторых, пленка создает надежный ветровой барьер. Наконец, ее можно растянуть и использовать для создания теплового экрана, который будет отражать инфракрасное излучение от костра. Таким образом, в полевых условиях, особенно зимой, это отличная возможность для ребят согреться, — прокомментировал Павел Кузьмин.