В ИТМО создали цифровой полигон для тестирования новых систем ИИ

Сегодня ИИ используют в своей работе большинство компаний. Чтобы соответствовать требованиям рынка, эти системы нужно постоянно совершенствовать и регулярно дообучать на новых данных. Однако понять, когда модель перестала демонстрировать желаемые показатели точности и нуждается в обновлении, не всегда просто. Упростить и ускорить процесс проверки ИИ помогает виртуальный полигон, который проводит виртуальные испытания, имитируя разные условия эксплуатации. В последнее время на рынке цифровых технологий были представлены более десятка полигонов, но проблема их сертификации и доступа к ним малого и среднего бизнеса остается открытой. Кроме того, большинство полигонов узкоспециализированы и ориентированы на работу с ИИ в конкретной отрасли, например, в медицине.