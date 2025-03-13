Водоканал расставил питьевые цистерны по адресам вблизи прорыва трубы на Подвойского

Цистерны были установлены, в частности, у дома № 1 по Березовой улице, возле д. 5к2 по Ленинградской улице, по адресам «Областная, д. 3», «Школьный переулок, д. 2», «Солнечная, д. 2». С полным списком можно ознакомиться в Telegram-канале организации.