В Ростовской области назвали самые популярные типы онкозаболеваний

Рак предстательной железы выявляют у каждого седьмого мужчины. При этом болезнь чаще развивается у людей старше 50 лет, но встречается и у молодых. Симптомами могут быть: учащение мочеиспускания и задержка мочи, боли и дискомфорт, слабость, серость и бледность кожи. Медики советуют каждый год посещать уролога.