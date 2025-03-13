В Ростовской области назвали самые популярные типы онкозаболеваний

В Ростовской области при онкологических обследованиях пациентов чаще всего выявляют рак легких, молочной и предстательной желез.
Один из симптомов онкологического поражения легких — кашель. Больные также страдают от одышки, боли в груди и осиплости. Уберечься от этого недуга поможет отказ от вредных привычек, но в группе риска при этом остаются люди, работающие на вредном производстве.
На возможное развитие рака молочной железы также могут указывать некоторые специфические симптомы: различные уплотнения, изменение цвета кожи, расширение поверхностных вен и эффект лимонной корки. Проводить самообследование женщинам рекомендуют каждый месяц, а к специалисту нужно приходить раз в год.
Рак предстательной железы выявляют у каждого седьмого мужчины. При этом болезнь чаще развивается у людей старше 50 лет, но встречается и у молодых. Симптомами могут быть: учащение мочеиспускания и задержка мочи, боли и дискомфорт, слабость, серость и бледность кожи. Медики советуют каждый год посещать уролога.
Специалисты отмечают: на ранних стадиях большинство злокачественных опухолей развиваются незаметно, поэтому нужно регулярно проходить профилактические осмотры.