Ответы на кроссворд от 14 марта 2025: интересные факты про Альберта Эйнштейна

По горизонтали:
1. Мир
Эйнштейн не одобрял разработку ядерного оружия и осуждал его использование в Японии. Свою роль в ускорении американской ядерной программы он считал глубочайшей трагедией. Об этом свидетельствуют его известные афоризмы: «Мы выиграли войну, но не мир»; «Если третья мировая война будет вестись атомными бомбами, то четвёртая — камнями и палками».
2. Книга
На фоне роста антисемитских настроений во время и после Первой мировой войны теории Эйнштейна постоянно подвергались критике. Кульминацией кампании против ученого стало издание в 1931 году книги «Сто авторов против Эйнштейна», на что Эйнштейн остроумно ответил: «Будь я неправ, хватило бы и одного!».
3. Фбр
Несмотря на всемирную известность и научные достижения, Альберт Эйнштейн находился под пристальным наблюдением ФБР. В его досье, объемом 1427 страниц, содержались обвинения в «проповедовании доктрины, направленной на установление анархии». Согласно архивам ФБР, поводом для слежки послужило и то, что в 1937—1955 годах Эйнштейн «состоял или был спонсором и почетным членом в 34 коммунистических фронтах», являлся почетным председателем трех таких организаций и поддерживал дружеские отношения с людьми, «сочувствующими коммунистической идеологии».
4. Спиноза
Эйнштейн, увлекавшийся философией науки, считал Спинозу близким по духу философом. Их объединял рационализм, распространявшийся на все сферы жизни. Эйнштейн верил в разумную и гармоничную природу законов мира, поэтому не принимал «копенгагенскую интерпретацию» квантовой механики, считая её иррациональной.
5. Премия
Революционные теории Альберта Эйнштейна долго оставались без признания Нобелевского комитета, в котором не хватало специалистов для их оценки. В итоге был найден компромисс: в 1922 году Эйнштейну присудили премию за теорию фотоэффекта — работу, бесспорную и подтвержденную экспериментально. В формулировке решения также добавили нейтральную фразу: «…и за другие работы в области теоретической физики».
По вертикали:
1. Мозг
Мозг Эйнштейна, извлеченный через 7 часов после его смерти, стал предметом интенсивных исследований и спекуляций. Интерес к нему был обусловлен тем, что Эйнштейна был признан одним из самых выдающихся мыслителей XX века. Исследования выявили определенные анатомические особенности, в частности, уменьшение областей, связанных с речью и языком, и увеличение областей, отвечающих за обработку пространственной и численной информации.
2. Манифест
В послевоенный период Эйнштейн активно участвовал в борьбе за мир, став одним из основателей Чрезвычайного комитета ученых-ядерщиков и Пагуошского движения ученых за мир, инициатива к созданию которого была заложена в знаменитом Манифесте Рассела-Эйнштейна. Он совместно с видными учеными, такими как Альберт Швейцер и Бертран Рассел, выступал против гонки вооружений, распространения ядерного оружия и предупреждал об опасности водородной бомбы.
3. Бозе
В 1924 году индийский физик Шатьендранат Бозе обратился к Альберту Эйнштейну с просьбой о помощи в публикации статьи, содержащей новаторскую идею о представлении света как газа фотонов. Эйнштейн развил эту концепцию, применив ее к атомам и молекулам. Результатом стало создание статистики Бозе — Эйнштейна, с помощью которой они оба в середине 1920-х годов предсказали существование конденсата Бозе — Эйнштейна — пятого агрегатного состояния вещества.
4. Загадка
Несмотря на распространенное мнение, нет никаких оснований полагать, что Альберт Эйнштейн является автором известной логической головоломки, которую обычно называют «Загадкой Эйнштейна». Легенда утверждает, что он либо придумал ее в детстве, либо использовал для проверки логических способностей кандидатов на должность ассистента. Льюиса Кэрролла также иногда называют автором, но и это не подтверждено. Самая ранняя известная публикация головоломки датируется декабрем 1962 года в журнале Life.
Интересные факты об Альберте Эйнштейне:
- 1905 год вошел в историю как «Год чудес» благодаря трем выдающимся статьям Альберта Эйнштейна, опубликованным в журнале «Анналы физики». Первая статья, «К электродинамике движущихся тел», представила миру теорию относительности. Вторая, «Об одной эвристической точке зрения…», заложила основы квантовой теории. Третья, «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц…», предложила объяснение броуновского движения и продвинула статистическую физику.
- По настоянию матери Эйнштейн начал заниматься скрипкой в возрасте шести лет. Интерес к музыке был не просто хобби, а неотъемлемой частью его личности. В 1934 году, уже будучи известным ученым в Принстоне, Эйнштейн дал благотворительный концерт, исполнив произведения Моцарта на скрипке, в поддержку ученых и деятелей культуры, эмигрировавших из нацистской Германии.
- В США Эйнштейн обрел всенародную известность и уважение. Он закрепил за собой образ гениальнейшего ученого в истории, а также архетип «рассеянного профессора», воплощающего безграничные интеллектуальные возможности человека. Президент Франклин Рузвельт пригласил ученого в Белый дом в январе 1934 года, что подчеркнуло авторитет и значимость Эйнштейна не только для науки, но и для американского общества.
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