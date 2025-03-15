Ответы на кроссворд от 14 марта 2025: интересные факты про Альберта Эйнштейна

3. Фбр

Несмотря на всемирную известность и научные достижения, Альберт Эйнштейн находился под пристальным наблюдением ФБР. В его досье, объемом 1427 страниц, содержались обвинения в «проповедовании доктрины, направленной на установление анархии». Согласно архивам ФБР, поводом для слежки послужило и то, что в 1937—1955 годах Эйнштейн «состоял или был спонсором и почетным членом в 34 коммунистических фронтах», являлся почетным председателем трех таких организаций и поддерживал дружеские отношения с людьми, «сочувствующими коммунистической идеологии».