В Антарктиде зафиксировали таяние 16 млн кв. км льда

По информации пресс-службы, обычно средняя площадь морского льда в этот период сокращается до 3 млн кв. км, однако в феврале 2025 года ледовитость составила всего 2,02 млн кв. км. Ученые связывают такие показатели с резким сокращением дрейфующих льдов, ведь это позволяет волнам разрушать припай, достигая берегов. Оснований для паники в ААНИИ не видят, однако подчеркивают, что любые климатические изменения в Антарктиде могут отразиться на погоде во всем мире.