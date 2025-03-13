В Антарктиде зафиксировали таяние 16 млн кв. км льда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали, что за летний антарктический сезон растаяло около 16 млн кв. км морского льда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ААНИИ, отметив, что данный результат является четвертым за всю историю наблюдений.
«По данным ученых Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, за летний антарктический сезон растаяло около 16 млн кв. км морского льда. Завершившийся ледовый сезон стал четвертым в ряду сезонов с низкими показателями площади морского льда за всю историю наблюдений, ведущихся с 1979 года», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, обычно средняя площадь морского льда в этот период сокращается до 3 млн кв. км, однако в феврале 2025 года ледовитость составила всего 2,02 млн кв. км. Ученые связывают такие показатели с резким сокращением дрейфующих льдов, ведь это позволяет волнам разрушать припай, достигая берегов. Оснований для паники в ААНИИ не видят, однако подчеркивают, что любые климатические изменения в Антарктиде могут отразиться на погоде во всем мире.
ААНИИ — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Он проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором по организации и осуществлению деятельности в Арктике.