Мэрия Омска добивается сноса построек на популярной лыжной базе

Департамент имущественных отношений мэрии города Омска обратился в Арбитражный суд Омской области с иском к ООО «Черномор». Камнем преткновения стали постройки, возведенные компанией на территории лыжной базы на улице Березовой. Мэрия требует признать их незаконными и снести.
Напомним, судебные тяжбы с администрацией города длятся у «Черномора» не первый год. Мэрия не дала ввести построенный на лыжной базе некий спортивно-оздоровительный комплекс, полагая, что его там попросту нет. Вместо этого на лыжной базе ООО «Черномор» построила трибуну со складскими помещениями и площадку для собак. Ранее суды встали на строну горадминистрации.
Рассмотрение нынешнего иска депимущества к компании начнется 10 апреля.