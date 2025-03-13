Мэрия Омска добивается сноса построек на популярной лыжной базе

Напомним, судебные тяжбы с администрацией города длятся у «Черномора» не первый год. Мэрия не дала ввести построенный на лыжной базе некий спортивно-оздоровительный комплекс, полагая, что его там попросту нет. Вместо этого на лыжной базе ООО «Черномор» построила трибуну со складскими помещениями и площадку для собак. Ранее суды встали на строну горадминистрации.