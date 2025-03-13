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Мэрия Омска добивается сноса построек на популярной лыжной базе

Иск об их сносе предъявлен к компании «Черномор».

Источник: Комсомольская правда

Департамент имущественных отношений мэрии города Омска обратился в Арбитражный суд Омской области с иском к ООО «Черномор». Камнем преткновения стали постройки, возведенные компанией на территории лыжной базы на улице Березовой. Мэрия требует признать их незаконными и снести.

Напомним, судебные тяжбы с администрацией города длятся у «Черномора» не первый год. Мэрия не дала ввести построенный на лыжной базе некий спортивно-оздоровительный комплекс, полагая, что его там попросту нет. Вместо этого на лыжной базе ООО «Черномор» построила трибуну со складскими помещениями и площадку для собак. Ранее суды встали на строну горадминистрации.

Рассмотрение нынешнего иска депимущества к компании начнется 10 апреля.