Более 200 мероприятий проведут в Астане на Наурыз

В Казахстане стартует декада Наурызнама. В течение 10 дней в Астане пройдёт более 200 мероприятий в честь праздника — концерты, выставки, спектакли, творческие вечера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
14 марта отмечается Көрісу күні. В честь этого дня в массовой библиотеке № 3 состоится историко-просветительский вечер «Көрістім барша қазақпен». В Доме дружбы проведут мероприятие «Ұлы Еліміздің Көрісу күні — Амал мерекесі». В этот же день во Дворце школьников имени М. Утемисова организуют национальный культурный фестиваль «Караван дружбы», а во Дворце школьников имени Аль-Фараби — театральный марафон «Наурыз шашу».
15 марта посвящён Дню благотворительности. В честь него 14 марта в 11:00 часов в Центре социального обслуживания «Шарапат» с благотворительным концертом «Наурыз-Думан» выступят артисты Государственного театра танца «Наз». Днём позже здесь организуют праздничное мероприятие, а также запустят «Марафон добрых дел» и акцию «Твори добро». В этот день волонтёры посетят дома ветеранов и одиноких пенсионеров и раздадут им продуктовые корзины в рамках акции «Марафон добрых дел».
Также в столице организуют акцию «Ғажайып сандық», в рамках которой в детские дома, дома престарелых и больницы будут поставлены специальные ящики. Нуждающиеся могут написать желаемый ему подарок (еду, одежду, игрушку или книгу), после чего данные предметы будут приобретены за счёт меценатов.
В Доме дружбы 15 марта планируется благотворительная акция «Жанашырлық пен қамқорлық — еліміздің тірегі». В центре «Балам-ай» готовят благотворительный концерт «Әз-Наурыз».
В этот же день благотворительный спектакль для воспитанников ОФ «Бақытты Шаңырақ» покажет экспериментальный театр Sintez.
С 15 марта в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» будет открыта творческая выставка «Жыл басы».
16 марта — День семьи, который пропагандирует роль семейных ценностей. В 11:00 у монумента «Байтерек» состоится торжественная церемония, на которой молодожёнам вручат свидетельства о браке, а супружеские пары, отметившие золотой юбилей, будут внесены в Книгу юбиляров. В это же время в Евразийском национальном университете имени Гумилёва будет проходить фестиваль среди молодых писателей «Армысың, Әз — Наурыз».
В 10:00 в районе Сарыарка в рамках мероприятия «Берекелі шаңырақ» будут поздравлять семьи, состоящие в браке 25−50 лет. В городском перинатальном центре поздравят матерей новорождённых в рамках традиции «Наурыз базарлық».
В этот день в Профессионально-техническом колледже пройдёт спортивная эстафета среди молодых семей. Участники будут соревноваться в национальных играх: арқан тарту, асықату, тоғызқұмалақ.
16 марта в Центре активного долголетия «Нура» пройдёт культурное мероприятие для образцовых семей, воспитавших примерное поколение. Старшее поколение будет рассказывать детям об особенностях и различиях бата, обучать школьников произносить слова напутствия в виде стихотворения.
16 марта в 15:00 в Музыкальном театре юного зрителя организуют встречу с творческими молодыми семьями «Бақытты шаңырақ иелері».
17 марта в Астане пройдёт День культуры и национальных традиций.
С 17 по 21 марта в Паралимпийском тренировочном центре проведут турнир по национальным видам спорта, приуроченный к празднику «Наурыз мейрамы» (тогызқұмалақ, асық ату, перетягивание каната, армрестлинг).
18 марта в декаде «Наурызнама» посвящён Дню национальной одежды. В честь этого с 15 по 18 марта в ТРЦ «Хан Шатыр» будет открыта ярмарка «Ұлттық киім — ұлттың сәні».
С 10:00 до 18:00 вечера в Музее Сакена Сейфуллина проведут экскурсии.
В 12:00 в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева готовят флешмоб в национальных костюмах. В это же время в Детской библиотеке № 2 начнётся час фольклора «Әз Наурыз — жаңару мен жаңғыртудың бастауы».
В 14:00 в массовой библиотеке № 8 организуют праздничную игровую программу «Қош келдің, Әз — Наурыз».
В 15:00 в Национальном музее состоится этнофестиваль «Ең әдемікиім — ұлттық киім». Во Дворце школьников имени Утемисова проведут республиканский конкурс среди подростков «Жігіт сұлтаны», а в легкоатлетическом спорткомплексе Qazaqstan — флешмоб «Қамажай». Девушки в возрасте от 15 до 17 лет из 112 школ города исполнят этот танец.
19 марта — День обновления. На территории всех районов организуют городской субботник в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка».
В этот же день в жилом массиве Железнодорожный проведут конкурс поделок «Юные таланты-2025». В Высшем медицинском колледже «Даналык» стартует фестиваль национальной еды «Забытые национальные блюда». В 12:00 в Детской библиотеке № 1 готовят праздничное мероприятие «Наурыз — береке мен дәстүр мерекесі!».
20 марта будут отмечать День национального спорта. В честь него в Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» проведут соревнование «Ұлттық ойындар».
В Центре активного долголетия состоится состязание по национальной игре тогызкумалак среди пенсионеров района Есиль. В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Нура» — турнир по национальным видам спорта.
В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в этот день пройдёт семейная эстафета «Ұлы дала ойындары» (асык ату, бес асык, перетягивание каната, ләңгі тебу, стрельба из лука). В Конно-спортивном оздоровительном комплексе «Арғымақ» можно будет посмотреть показательные выступления по национальным играм (теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар, асық ату, құс бегілік, атқаміну дәстүрі).
21 марта — День единства и солидарности. В 17:00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК состоится концерт казахского оркестра «Достық сазы».
21 и 22 марта в 12:00 и 16:30 Театр кукол приглашает на шоу «Наурыз-Думан».
В эти же дни во всех районах города состоятся соревнования по национальным видам спорта среди жителей.
22 марта — Начало года. В этот день во Дворце мира и согласия пройдёт национальная премия «Наурыз сыйлығы». В 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя состоится спектакль «Абай-Тоғжан».
23 марта — День очищения. В этот день с 9 часов утра в Центре социального обслуживания «Қамқор» проведут расчистку территории от снега. В 10:00 часов коллективы столичных театров выйдут на экоакцию и очистят территории около своих зданий.
23 марта с 20:30 до 21:30 Астана поддержит международную экологическую акцию «Час Земли». В этот день во всех районах столицы в рамках эстафеты чистоты состоится общенациональная экологическая акция «Тазару», как символ встречи Нового года с новыми целями организуются мероприятия по очистке дворов от снега и мусора.