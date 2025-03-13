Более 200 мероприятий проведут в Астане на Наурыз

15 марта посвящён Дню благотворительности. В честь него 14 марта в 11:00 часов в Центре социального обслуживания «Шарапат» с благотворительным концертом «Наурыз-Думан» выступят артисты Государственного театра танца «Наз». Днём позже здесь организуют праздничное мероприятие, а также запустят «Марафон добрых дел» и акцию «Твори добро». В этот день волонтёры посетят дома ветеранов и одиноких пенсионеров и раздадут им продуктовые корзины в рамках акции «Марафон добрых дел».