Заместителя начальника отдела уфимской полиции обвиняют в получении крупной взятки

Согласно данным следствия, с ноября 2023 по октябрь 2024 года он, будучи начальником МВД Бурзянского району, получил от трех местных жителей, занимающихся лесозаготовкой, взятку в виде пиломатериалов объемом 39 кубометров (стоимостью более 540 тысяч рублей), а также свыше 800 тысяч рублей.