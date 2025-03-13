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Заместителя начальника отдела уфимской полиции обвиняют в получении крупной взятки

Замглавы отдела уфимской полиции арестовали за взятку в 1,34 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет, МВД и ФСБ Башкирии сообщили о задержании высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Заместитель начальника одного из районных отделов уфимской полиции Уфы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, с ноября 2023 по октябрь 2024 года он, будучи начальником МВД Бурзянского району, получил от трех местных жителей, занимающихся лесозаготовкой, взятку в виде пиломатериалов объемом 39 кубометров (стоимостью более 540 тысяч рублей), а также свыше 800 тысяч рублей.

Взамен обвиняемый не привлекал взяткодателей к административной ответственности за нарушения в лесозаготовительной деятельности, обеспечивал беспрепятственный проезд их грузовиков с пиломатериалами по территории района, а также предупреждал предпринимателей о предстоящих проверках.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. С обвиняемым провели первоначальные следственные действия. Суд постановил заключить его под стражу. Сбор доказательственной базы продолжается.

— При подтверждении вины должностного лица, оно будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, — заявили в МВД.

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