В Арктическом центре изучили состояние иммунитета жительниц Вологды

Многое зависит от климатических факторов. Вологда находится во влажно-континентальных климатических условиях, а, к примеру, Архангельск — в субарктических. Не исключено, что определенную роль могут играть и другие факторы, в том числе и радиоэкологические: Вологодская область, например, не входила в число регионов, прилегающих к Северному полигону на Новой Земле.