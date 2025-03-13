В Арктическом центре изучили состояние иммунитета жительниц Вологды

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) исследовали состояние иммунитета жительниц Вологды и зарегистрировали полученную базу в Роспатенте, сообщили ТАСС в ФИЦКИА, это поможет выработать рекомендации для сохранения здоровья.
«База данных, зарегистрированная в Роспатенте, может служить материалом для детального и углубленного исследования состояния врожденного и адаптивного иммунитета с целью определения характерных особенностей иммунной регуляции у жительниц Вологды и формирования рекомендаций по здоровьесбережению населения», — рассказали в Арктическом центре.
Научные сотрудники Института физиологии природных адаптаций ФИЦКИА проводят исследования врожденного и адаптивного иммунного гомеостаза у людей, живущих в разных климатических зонах: в Арктике, в регионах Северо-Запада России, в странах ближнего и дальнего зарубежья (Республика Южная Осетия, Сирия). У жителей разных регионов «иммунное равновесие» достигается разными механизмами, то есть иммунными клетками разного типа или различным сочетанием клеток иммунитета в ответной реакции.
В ходе обследования оценивалось около 15 иммунологических показателей. Ученые выявили у жительниц Вологды тенденцию к сокращению резервных возможностей адаптивного иммунного гомеостаза. Концентрации отдельных видов клеток иммунитета находятся на границах нормы. Поэтому возможно нарушение в соотношении показателей разных клеточных механизмов: интенсивного появления молодых клеток и активности процесса гибели клеток. Даже небольшое преобладание одного процесса над другим может свидетельствовать о повышенной нагрузке на резервные возможности.
Многое зависит от климатических факторов. Вологда находится во влажно-континентальных климатических условиях, а, к примеру, Архангельск — в субарктических. Не исключено, что определенную роль могут играть и другие факторы, в том числе и радиоэкологические: Вологодская область, например, не входила в число регионов, прилегающих к Северному полигону на Новой Земле.
«Основная цель этого исследования — оценка резервных возможностей иммунного гомеостаза в зависимости от климата, возраста, пола, профессии, стажа работы и так далее. В некоторых регионах мы видим картину сокращения резервных возможностей. И это требует дополнительных профилактических мер. Они могут выражаться в целенаправленном следовании режиму дня, режиму труда и отдыха, здоровом образе жизни и обязательной и своевременной диспансеризации», — пояснила заведующая лабораторией физиологии иммунокомпетентных клеток ФИЦКИА Любовь Щеголева.