Из-за внезапной остановки работы котельной тепла и горячей воды лишатся жители 350 уфимских домов

Сегодня, 13 марта, в Уфе тепла и горячей воды лишатся жители нескольких сотен домов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Около 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что произошла остановка работы котельной К-27. В результате в зону отключения горячей воды и отопления попадут более 350 жилых домов, а также социально-значимые объекты в Кировском и Советском районах.
Причина происшествия, по словам мэра, в настоящее время устанавливается. Власти рассматривают вопрос переключения объектов на другие котельные.
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