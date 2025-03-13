Из-за внезапной остановки работы котельной тепла и горячей воды лишатся жители 350 уфимских домов

Около 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что произошла остановка работы котельной К-27. В результате в зону отключения горячей воды и отопления попадут более 350 жилых домов, а также социально-значимые объекты в Кировском и Советском районах.