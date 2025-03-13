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Из-за внезапной остановки работы котельной тепла и горячей воды лишатся жители 350 уфимских домов

В Уфе из-за остановки работы котельной без отопления останутся 350 жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 марта, в Уфе тепла и горячей воды лишатся жители нескольких сотен домов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Около 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что произошла остановка работы котельной К-27. В результате в зону отключения горячей воды и отопления попадут более 350 жилых домов, а также социально-значимые объекты в Кировском и Советском районах.

Причина происшествия, по словам мэра, в настоящее время устанавливается. Власти рассматривают вопрос переключения объектов на другие котельные.

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