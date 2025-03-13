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В Казани спасли от ворон краснокнижную сову

О птице позаботились неравнодушные жители и сотрудники госкомитета РТ по биоресурсам.

Источник: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сегодня казанцы спасли от стаи ворон серую неясыть. В самом центре города, на улице Левобулачной, неравнодушные жители обнаружили попавшую в беду краснокнижную птицу и обратились в госкомитет республики по биоресурсам.

«Сова чувствовала себя хорошо, была лишь немного напугана и обессилена, ее здоровью ничего не угрожало», — сообщили в комитете. Специалисты передали птицу в реабилитационный центр Зеленодольского района, чтобы она оставалась под присмотром до полного восстановления.

В комитете рассказали, что вороны нападают либо на более слабых птиц, либо на тех, которых боятся сами, чтобы отогнать от места своего обитания. Что касается серой неясыти, она, как и другие совы, плохо видит днем, поэтому и не может дать отпор крылатым агрессорам.