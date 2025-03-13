За год количество онкобольных в Ростовской области снизилось на 10 тысяч человек

В 2024 году в Ростовской области зарегистрировали 116 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Это оказалось на 10 тысяч меньше, чем за предыдущий отчетный период. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Уточняется, что с начала 2025 года злокачественные новообразования подтвердили в 1544 случаях.
Добавим, на Дону чаще всего диагностируют рак кожи (13,4%), молочной железы (12,3%) и предстательной железы (10,6%). Симптомы этих заболеваний уже называли читателям «КП — Ростов-на-Дону».