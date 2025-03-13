За год количество онкобольных в Ростовской области снизилось на 10 тысяч человек

В 2024 году в Ростовской области зарегистрировали 116 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Это оказалось на 10 тысяч меньше, чем за предыдущий отчетный период. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.