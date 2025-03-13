Привести в порядок транспортные магистрали до 1 мая: В Ростове открыли «горячую линию» по ремонту дорог

Так, на сегодня уже выполнены работы по 12 контрактам из заключенных 29. С начала года в городе проведен ямочный ремонт на площади 7650 квадратных метров, из которых 6232 «квадрата» — с применением литой асфальтобетонной смеси. Этот состав используется в осенне-зимний период, когда температура воздуха часто переходит из плюса в минус и выпадает много осадков.