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Привести в порядок транспортные магистрали до 1 мая: В Ростове открыли «горячую линию» по ремонту дорог

В Ростове до 1 мая отремонтируют основные транспортные магистрали.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы в Ростове-на-Дону до 1 мая должны привести в порядок транспортные магистрали и планово приступить к работам на дорогах районного значения. Такое поручение дал глава города Александр Скрябин. Об этом в четверг, 13 марта, рассказали в пресс-службе администрации донской столицы.

Так, на сегодня уже выполнены работы по 12 контрактам из заключенных 29. С начала года в городе проведен ямочный ремонт на площади 7650 квадратных метров, из которых 6232 «квадрата» — с применением литой асфальтобетонной смеси. Этот состав используется в осенне-зимний период, когда температура воздуха часто переходит из плюса в минус и выпадает много осадков.

— Сейчас, с наступлением устойчивых положительных температур, применяются более эффективные технологии ремонта, традиционные горячие асфальтобетонные смеси, что позволяет увеличить суточную производительность и улучшить качество ремонта, — прокомментировал заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Кроме того, для оперативного устранения ям и выбоин на дорогах Ростова в муниципальном предприятии «ДИСОТИ» заработала «горячая линия» по номеру 8−991−084−35−38.