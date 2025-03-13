От «система огонь» до «верните как было»: калининградцы оценили новшества оплаты проезда в транспорте

Наблюдения недовольных связаны и с самим принципом пополнения. Если раньше всё можно было сделать в два клика, то теперь каждый раз приходится вручную вводить номер карты. После этого система перебрасывает уже в приложение установленного на телефоне банка. Это требует намного больше времени.