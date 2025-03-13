От «система огонь» до «верните как было»: калининградцы оценили новшества оплаты проезда в транспорте

В Калининграде с 11 марта работает новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Что думают главные участники процесса — пассажиры, в обзоре «Клопс».
Суть изменений проста: в автобусах, трамваях и троллейбусах появились новые валидаторы, которые не выдают билетов. «Система огонь, быстро оплата проходит, так как теперь не нужно ждать печати билета», — говорит читатель Алексей.
При этом расплачиваться горожане могут, как и раньше, всеми видами карт, даже появились дополнительные возможности. Но всплыли и недостатки.
«Ехала с ребёнком на 31-м автобусе, — рассказывает калининградка Елизавета Белоусова. — Ни один терминал не работает, к водителю подойти сложно вообще в принципе: все идут и жалуются, почему ничего не работает, водитель нервничает. В итоге встал на Театральной, вышел из автобуса, включил аварийку и никуда дальше не поехал».
Калининградка решила не дожидаться исхода ситуации, пошла пешком, благо нужное место находилось в паре остановок. Но радости ей это не добавило.
Ребёнок разнервничался. Вот они, удобства наших нововведений… Все на нервах оказались", — пишет женщина.
Другая горожанка, Ирина Кузык, тоже рассказывает о сбоях. «У меня оплата банковской картой не прошла. И не только у меня. Пришлось наличными оплачивать по полной стоимости», — сетует женщина.
Читательница Ольга столкнулась с другой бедой — пополнение транспортной карты стало проблематичным. Теперь через приложение Сбера сделать этого нельзя.
«Всегда платила через Сбер, но теперь оплата не прошла. Пополнила баланс через сайт, который рекомендуют. Очень неудобно, непонятный сайт», — возмущается женщина.
Наблюдения недовольных связаны и с самим принципом пополнения. Если раньше всё можно было сделать в два клика, то теперь каждый раз приходится вручную вводить номер карты. После этого система перебрасывает уже в приложение установленного на телефоне банка. Это требует намного больше времени.
"Это просто безобразие, — пишет Екатерина. — Раньше я, увидев, что деньги на балансе кончаются, могла тут же в автобусе через приложение всё пополнить по шаблону за пару секунд. Еду через час обратно — карта уже рабочая. А теперь?! Я должна как-то на ходу искать в телефоне этот сайт, переписывать номер с карты?
Или надо наизусть его зазубривать, этот номер? И всё это в давке, балансируя на одной ноге с сумкой в зубах?!".
В приложении Сбера кратко указано, что пополнить можно только пластик, номер которого включает определённые цифры. Судя по ним, это может быть только областная транспортная карта. Но пояснений, почему обслуживают только их, на текущий момент нет.
По данным источников редакции, произошло это не по вине Сбера, а как раз после изменений в системе оплаты проезда в городском транспорте.
Оплачивать проезд по-новому можно и через QR-код. Процедура достаточно простая и представлена на слайдах. Каждому автобусу присвоен уникальный номер, который нужно ввести через телеграм-бот.
Но этом случае сумма составит 33 рубля, а не 28, как у «Волны Балтики».
Негодуют и те, кто из-за новой системы лишился возможности пользоваться скидками. «Наша студенческая “Волна Балтики” не работает в городе. Это специально, чтобы мы со своей мизерной стипендией платили сто процентов?! Не верю, что не могут настроить оборудование, многодетным ведь сделали», — возмущается Михаил Филимонов.
Встречаются уже и случаи блокировки карт. Жительница города Елена Лаптова уверяет, что её льготная «Волна» больше не работает.
"Вчера после приложения к новому валидатору она заблокировалась совсем, — рассказывает женщина. — И теперь невозможно оплатить проезд ни в частном, ни в муниципальном транспорте. Срок действия — по 30.06.25, оплачена по 31.07.25.
Телефон колл-центра «Волны Балтики» не отвечает, постоянно занят. Когда ж этот бред экспериментаторов закончится?".
Читательница Татьяна Иноземцева лично побывала в Центре организации движения и пассажирских перевозок на Гагарина. По словам женщины, внутри толкучка, операторов мало.
«Толпа народу, а помещение маленькое, сесть негде. Один человек обслуживает только. Сделала замечание: почему вы создаёте проблемы и плохо обслуживаете?! Вышел директор, выслушал и сел вторым оператором», — говорит калининградка.
Калининградка Ольга Щепкина уверяет, что в городе приостановили и продажу транспортных карт. Якобы они теперь не могут быть активированы.
«Вчера в газетном киоске у “Плазы” женщина зашла купить карту “Волна Балтики”, но продавец ей отказала. Мол, партия карт в киосках такая, которая не пополняется ни с одного банка, а новых ещё не завезли. Продавец сказала, не знает, что ей делать, но перестала их продавать», — отмечает Щепкина.