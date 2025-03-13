Говяжьи щечки или постное меню: чем угощали Лукашенко и Путина в Кремле

В числе присутствовавших на официальном обеде присутствовали министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков, члены правительств двух государств, посол России в Беларуси Борис Грызлов, посол Беларуси в Москве Александр Рогожник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После обеда президенты Беларуси и России направились на пресс-конференцию.