Говяжьи щечки или постное меню: чем угощали Лукашенко и Путина в Кремле

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Похлебка грибная, говяжьи щечки, мусс из топленой ряженки и другие блюда высокой кухни вошли в меню официального обеда в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию, фото меню опубликовал телеграмм-канала «Пул Первого».
На официальном затравке, который последовал после переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, присутствовали не только главы государств, но и делегации двух стран.
Кремлевские шеф-повара приготовили такие блюда высокой кухни, как «Ролл из огурца с камчатским крабом», «Мини-перчики с телятиной и вялеными томатами». На первое подавали «Похлебку грибную с копченой сметаной».
На горячее«- на выбор “Филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом “Биск” или “Говяжьи щечки с пюре из батата и клюквенным соусом”.
На десерт кремлевские повара приготовили мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.
В качестве сопровождения предлагались российские виноградные вина урожая 2021 (белое) и 2020 (красное) годов. В меню также указывается, что желающим могут предложить постные блюда.
В числе присутствовавших на официальном обеде присутствовали министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Максим Рыженков, члены правительств двух государств, посол России в Беларуси Борис Грызлов, посол Беларуси в Москве Александр Рогожник, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После обеда президенты Беларуси и России направились на пресс-конференцию.