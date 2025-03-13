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В Ростовской области стартовали лесопосадочные работы

Весеннюю высадку хвойных и лиственных начали в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с наступлением весеннего тепла начали весеннюю высадку на землях лесного фонда. Работы ведутся в рамках регионального проекта. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин.

— Учитывая то, что регион малолесный, мероприятия являются приоритетными, — подчеркнул Михаил Фишкин.

Министр добавил, что в 2025 году хвойные и лиственные породы планируют укоренить на площади в 1350 га, дополнительные работы планируются на 700 га. К этому моменту уже высадили 48,4 га лесного фонда. Чаще время используются сосны и лжеакация.

Добавим, восстановление донских лесов ведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», который является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».