В Ростовской области стартовали лесопосадочные работы

В Ростовской области с наступлением весеннего тепла начали весеннюю высадку на землях лесного фонда. Работы ведутся в рамках регионального проекта. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин.
— Учитывая то, что регион малолесный, мероприятия являются приоритетными, — подчеркнул Михаил Фишкин.
Министр добавил, что в 2025 году хвойные и лиственные породы планируют укоренить на площади в 1350 га, дополнительные работы планируются на 700 га. К этому моменту уже высадили 48,4 га лесного фонда. Чаще время используются сосны и лжеакация.
Добавим, восстановление донских лесов ведут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», который является частью нацпроекта «Экологическое благополучие».